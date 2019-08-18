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أزمة خبز طاحنة تضرب أم درمان خلال عيد الأضحى

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معاناة شديدة عاشها مواطنو مدينة أم درمان خلال عبد الأضحى بسبب أزمة الخبز التي ضربت المدينة منذ اليوم الأول للعيد وحتى كتابة هذه الأسطر. وظل المواطنون ينتظرون عبر الصفوف الطويلة لساعات فيما اختار البعض الآخر الاستغناء عن الخبز.

وكشف أحد العاملين بمخبز النضال بالفتيحاب أن أسباب الأزمة تعود إلى قلة العاملين الذي غادروا للولايات لقضاء عطلة العيد.

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