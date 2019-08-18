كمبوديا تحظر المقامرة عبر الإنترنت.. وتشير إلى تهديد النظام الاجتماعي

قالت كمبوديا اليوم الاحد انها تحظر المقامرة عبر الانترنت التي ساعدت في دفع موجة من الاستثمارات الصينية في الكازينوهات في البلاد قائلة ان المجرمين الاجانب استخدموا هذه الصناعة لابتزاز الاموال.

وبرزت مدينة سيهانوكفيل الساحلية الجنوبية كمركز خاص للمقامرة والعديد من العشرات من الكازينوهات التي تديرها الصين والتي ظهرت هناك لديها عمليات لعب القمار على الإنترنت.

وقال التوجيه الذي وقعه رئيس الوزراء هون سن: "ستوقف حكومة كمبوديا الملكية إصدار سياسة وتراخيص المقامرة عبر الإنترنت، داخل وخارج مملكة كمبوديا، من تاريخ التوقيع على هذا التوجيه".

وقال التوجيه: "لجأ بعض المجرمين الأجانب في شكل هذا القمار لخداع وابتزاز الأموال من الضحايا، سواء كانوا محليين أو خارجيين، مما يؤثر على الأمن والنظام العام والنظام الاجتماعي".

ويُذكر أن الصين حليف وثيق لكمبوديا، وأكبر مانح لها ومستثمر، كما أنها تحاول قمع المقامرة عبر الحدود، وانتقاد العمليات في الفلبين التي تشبه تلك الموجودة في كمبوديا.