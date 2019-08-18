ودخل المشتبه به البالغ من العمر 30 عامًا، مركز الشرطة في سورابايا في جاوة الشرقية بعد ظهر يوم السبت - يوم استقلال إندونيسيا - وهاجم الضابط أثناء تأديته، وفقًا لتقرير استخبارات الشرطة أكده المتحدث باسم شرطة جاوة الشرقية فرانس بارونج مانجيرا.
وقال التقرير أن ضابطًا ثانيا عانى من كدمات خلال الحادث.
وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية "إقبال القدوسي": "إنه يبدو أن المشتبه به كان يتصرف بمفرده وأصبح متطرفًا من خلال قراءة مواد نشرها على الإنترنت أمان عبد الرحمن، وهو متشدد حكم عليه بالإعدام العام الماضي بتدبيره سلسلة من الهجمات المسلحة الفتاكة في جميع أنحاء إندونيسيا".
وسارعت الحكومة إلى تشديد قوانينها لمكافحة الإرهاب بعد سلسلة من التفجيرات الانتحارية المرتبطة بخلايا JAD التي قتلت أكثر من 30 شخصًا في سورابايا العام الماضي.
وتم اعتقال مئات الأشخاص بموجب القوانين الجديدة منذ بداية عام 2019.
وقالت الشرطة الشهر الماضي أن السلطات ألقت القبض على متشدد مشتبه به يخطط لهجمات يوم الاستقلال ويعتقدون أنه كان جزءًا من شبكة وراء العنف في الفلبين تربطه أيضًا بتنظيم داعش في أفغانستان.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الاندونيسية تطلق النار على متشدد مشتبه به بعد مقتل ضابط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.