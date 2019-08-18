وزير بريطاني يرفض "القلق" بسبب تقرير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

نفى وزير الطاقة البريطاني كواسي كوارتنج اليوم الاحد المخاوف بشأن نقص محتمل في الغذاء والوقود والعقاقير في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن الصفقة باعتباره مخيفًا.

وقال كورتينج سئل عن الوثائق الحكومية المسربة التي تحدد النقص المحتمل: "أعتقد أن هناك الكثير من التجاهل والكثير من الناس يلعبون في لعبة" الخوف من المشروع "... علينا أن نستعد لأي صفقة".

وأضاف: "سنكون مستعدين تمامًا للمغادرة دون اتفاق في 31 أكتوبر."

