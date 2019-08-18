وقال كورتينج سئل عن الوثائق الحكومية المسربة التي تحدد النقص المحتمل: "أعتقد أن هناك الكثير من التجاهل والكثير من الناس يلعبون في لعبة" الخوف من المشروع "... علينا أن نستعد لأي صفقة".
وأضاف: "سنكون مستعدين تمامًا للمغادرة دون اتفاق في 31 أكتوبر."
كانت هذه تفاصيل خبر وزير بريطاني يرفض "القلق" بسبب تقرير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.