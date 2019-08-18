المطيري: تركيا وقطر والحـوثي والاصلاح عصابة واحدة

أكدت الكاتبة والباحثة الاماراتية نورا المطيري، اليوم، تورط تركيا وقطر وجماعة الإخوان وحزب الإصلاح اليمني في استهداف المملكة العربية السعودية، مشددةً على أن جمعيهم عصابة واحدة.

وقالت في تغريدة عبر حسابها في "تويتر" : "كلها عصابة واحدة.. تركيا وقطر وجماعة الإخوان الإرهابية ومنها حزب الإصلاح اليمني القريب في مواقعه من حقل الشيبة يلتقون جميعا مع إيران والحوثية في المصالح والأهداف، والجزيرة والعملاء يقدمون لهم الغطاء.

واختتمت المطيري تغريدتها "لا استبعد أبدا تورط هؤلاء جميعا، استخباريا وعسكريا في أي عمل يستهدف السعودية".