المحطة النووية الروسية "روساتوم" تغلق الوحدة بعد خطأ في نظام السلامة

قالت شركة روساتوم الحكومية التابعة لشركة روساتوم النووية أن البلوك 4 في محطة بيلويارسك الروسية للطاقة النووية في جبال الاورال أغلق اليوم الاحد بعد استجابة "خاطئة" من قبل نظام السلامة.

وقال روزنرجاتوم في بيان: "تم التوقف في ظل خوارزمية روتينية" مضيفة أن خلفية الإشعاع في المحطة والمناطق المحيطة بها تتماشى مع المستويات المعتادة.

ويُذكر أنه تم افتتاح المصنع في عام 1964.

وفي الشهر الماضي، قامت محطة روسية للطاقة النووية شمال غرب موسكو بإغلاق ثلاث من وحدات توليد الكهرباء الأربعة التابعة لها بعد توقف دائرة التحويل. لقد عادوا إلى العملية منذ ذلك الحين