وقال روزنرجاتوم في بيان: "تم التوقف في ظل خوارزمية روتينية" مضيفة أن خلفية الإشعاع في المحطة والمناطق المحيطة بها تتماشى مع المستويات المعتادة.
ويُذكر أنه تم افتتاح المصنع في عام 1964.
وفي الشهر الماضي، قامت محطة روسية للطاقة النووية شمال غرب موسكو بإغلاق ثلاث من وحدات توليد الكهرباء الأربعة التابعة لها بعد توقف دائرة التحويل. لقد عادوا إلى العملية منذ ذلك الحين
كانت هذه تفاصيل خبر المحطة النووية الروسية "روساتوم" تغلق الوحدة بعد خطأ في نظام السلامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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