تحالف المعارضة يحدد أعضاءه الخمسة في مجلس السيادة السوادني

أبلغ مصدر بتحالف المعارضة السوداني رويترز، بأن التحالف حدد الأشخاص الخمسة الذين اختارهم ليكونوا الأعضاء المدنيين في مجلس السيادة الذي سيؤدي اليمين غداً الإثنين. وقال المصدر إن تحالف قوى الحرية والتغيير اختار عائشة موسى وصديق تاور ومحمد الفكي وسليمان حسن شيخ إدريس وطه عثمان إسحاق. وينص اتفاق تقاسم السلطة وقعه التحالف المعارض والمجلس العسكري الانتقالي برئاسة عبد الفتاح البرهان، يوم السبت على أن يختار التحالف خمسة أعضاء والمجلس عددا مماثلا وأن يختار الجانبان العضو الحادي عشر.

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