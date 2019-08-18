كندا ترحب بالتوقيع على الاتفاق الدستورى فى السودان

وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، فى بيان لها، : “هذه لحظة تاريخية لشعب السودان ترحب كندا بالجهود التى تبذلها قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكرى الانتقالى فى السودان والتى جعلت هذا الاتفاق ممكنا”.
وأَضافت : “تدعو كندا جميع القادة السودانيين إلى تعزيز روح التعاون هذه لتشكيل الحكومة وفقا للجداول الزمنية المحددة فى الاتفاقية المتعلقة بحكم السودان خلال الفترة الانتقالية”.
وتابعت : “إن كندا مستعدة لدعم شعب السودان خلال هذه العملية، وهى عملية تحمل وعدا بحكومة حقيقية بقيادة مدنية تضم جميع الأشخاص – بمن فيهم النساء – تحترم حقوق الإنسان وتقود السودان إلى مستقبل مزدهر”.
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