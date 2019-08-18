الاتحاد النسائي يطالب بمنح المرأة 40% في السلطة التنفيذية

اعترض الاتحاد النسائي السوداني على التسريبات حول مرشحي السلطة التنفيذية، وضعف التمثيل النسائي في ترشيحات الحقائب الوزارية، وعدم إشراك القوى النسائية في اختيار الكفاءات النسائية. وطالب الاتحاد جبهات العمل النسائي بالتوحد حول مطالب المشاركة العادلة للنساء.

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وقال بيان الاتحاد النسائي السوداني بحسب “لمشهد السوداني” : «نأمل أن تعي قوى إعلان الحرية والتغيير الدور التأريخي للمرأة وتلتزم بما جاء في ميثاق الحرية والتغيير بمنح المرأة 40% من المقاعد في كافة هياكل ومستويات السلطة كحد أدني».

وأضاف أنه «للدور الكبير الذي لعبته النساء في الثورة كتفاً بكتف مع زميلها الرجل. فنرى أن حقنا كنساء هو مطلب المناصفة في جميع المستويات. وبمعيار الكفاءة وليس النوع».

الخرطوم (أخبار الخليج 365)