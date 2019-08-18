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مستشار الأمن القومي الأمريكي يحدد ملامح الحكومة المطلوبة في السودان

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ابراهيم 0 تبليغ

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مستشار الأمن القومي الأمريكي يحدد ملامح الحكومة المطلوبة في السودان

في أول تعليق له على اتفاق السودان، قال “جون بولتون” مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن توقيع وثيقة الإعلان الدستوري يعد خطوة كبيرة للسودانيين.

 

وقال بولتون في تغريدة له على “تويتر”، اليوم الأحد ، : ” ندعو كلّ الجهات إلى الاستمرار في اتجاه تأسيس حكومة تكنوقراط تعتمد على الكفاءات وإتمام عمليّة التحول الديمقراطي”.

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ودعا بولتون إلى أن “يتمّ إشراك المرأة في العمليّة السياسيّة، بما يتماشى مع إرادة السودانيين”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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