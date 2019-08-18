البربري يحتفل مع الجمهور بالرصاص

احتفل الفنان الشعبي يوسف البربري بالتوقيع على الوثيقة السياسية والدستورية وسط الجمهور وهو يطلق الرصاص في الهواء ابتهاجاً بالمناسبة وسط الهتافات والزغاريد.
البربري بصدد تقديم باقة من الأغنيات الحماسية الجديدة والمشاركة في عدد من الفعاليات، بحسب صحيفة آخر لحظة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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