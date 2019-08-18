احتفل الفنان الشعبي يوسف البربري بالتوقيع على الوثيقة السياسية والدستورية وسط الجمهور وهو يطلق الرصاص في الهواء ابتهاجاً بالمناسبة وسط الهتافات والزغاريد. البربري بصدد تقديم باقة من الأغنيات الحماسية الجديدة والمشاركة في عدد من الفعاليات، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البربري يحتفل مع الجمهور بالرصاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.