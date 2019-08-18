ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، فإن إدارة النصر اعتذرت عن تسليمه؛ بحجة أنه ”ملك للنادي ولن يتم التنافس عليه مجددًا، فلماذا يعرض؟“.
وأضافت: ”المحاولات جارية لإقناع إدارة النصر، أو استخدام النسخة الاحتياطية“.
وتشهد مدينة جدة السعودية، مساء الأحد، حفل تدشين بطولة دوري المحترفين، للموسم الجديد 2019-2020، الذي سيشهد حضور عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وذلك بالصالة الرياضية المغلقة بمدينة الملك عبدالله.
ويشهد الحفل، الإعلان عن جميع التفاصيل المتعلقة بنسخة الموسم المقبل، وكذلك التعرف على التجهيزات التي تم تهيئتها في كافة المنشآت الرياضية، والتي تهدف إلى رفع مستوى التجربة الجماهيرية سواء داخل الملعب أو خلف الشاشات.
وسيكون ياسر بن حسن المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، حاضرًا في الحفل إلى جانب مسلي آل معمر رئيس رابطة دوري المحترفين، بالإضافة إلى جميع رؤساء أندية الدوري، والتي كانت أنهت جمعياتها العمومية قبل انطلاق المسابقة.
وينطلق الدوري السعودي، يوم الجمعة المقبل، حيث يفتتح بمواجهة تجمع النصر حامل اللقب بضيفه ضمك الصاعد حديثًا لدوري المحترفين، فيما تجمع المباراة الثانية في اليوم ذاته، فريق الأهلي بفريق صاعد آخر هو العدالة.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير: إدارة نادي النصر السعودي ترفض كأس دوري محمد بن سلمان لعرضه في حفل تدشين البطولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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