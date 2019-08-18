وأفاد موقع "القبس" الكويتي بأن هذه الشكاوى وردت من جهات معنية ومواطنين، وتنوعت بين سوء استغلال السلطة والتعسف والكيدية، واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي في أمور مخالفة لقانون الشرطة، فضلا عن العنف المفرط.
وأكدت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش تسجيل أكثر من 23 ألفا و609 مخالفات ضد منتسبيها من الضباط والأفراد والمدنيين والمهنيين خلال الجولات الميدانية التي يقوم بها رجال الرقابة والتفتيش.
من جهتهم، أعطى مسؤولو وزارة الداخلية تعليمات مشددة بعدم التهاون مع أي منتسب للأجهزة الأمنية يسيء استغلال السلطة ويتجاوز القانون.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت.. التحقيق مع 500 ضابط وعنصر في الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.