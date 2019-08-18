وانتشر خلال الأيام الماضية، مقطع مصور لمجموعة من الشبان يحيطون بشخص، وكأنهم حراس شخصيون لشخصية مهمة، وكانوا يتجولون في “مسقط مول”، علمًا أن أحد الأفراد كان يحمل سلاحًا ناريًا.
وكان عضو مجلس إدارة ”مسقط مول“ عبدالله الجرواني، قال إن الفيديو المتداول لشباب في المركز يتحركون في “مشهد غريب” لا يمت للفعاليات المقامة في المركز بأي صلة.
وأوضح، أن هذه الحادثة وقعت الأربعاء، حيث دخل هؤلاء الشباب عنوةً إلى “مسقط مول”، وتمت متابعتهم من قبل أمن المركز حتى خروجهم منه، كما تم التواصل مع الجهات المعنية بشأنهم لاتخاذ ما تراه مناسبًا.
ونفى الجرواني، معرفتهم بأي اسم من أسماء الذين ظهروا في المقطع المرئي، كما أكد عدم صحة ما يُتداول عن ارتباط اسم أحدهم بمالك المول.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة عمان السلطانية تستدعي أبطال مقطع “مسقط مول” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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