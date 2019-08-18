بعد الخارجية والداخلية.. وزارة النقل اليمنية تعلق عملها في عدن

أعلنت وزارة النقل اليمنية، في تعميم لها، اليوم الأحد، تعليق عملها في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد، بعد قرار مماثل اتخذته وزارتا الخارجية والداخلية؛ على خلفية سيطرة قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على المدينة، الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في تعميم نشرته وكالة الأناضول ونسبته إلى إدارة الموارد البشرية في وزارة النقل، بالحكومة الشرعية.

ونص التعميم على أنه ”بناء على توجيهات وزير النقل صالح الجبواني، تم تعليق العمل في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة، اعتبارًا من اليوم الأحد؛ نظرًا لما تعيشه عدن من ظروف بسبب انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، وتعرض الوزارة للاقتحام“.

وأضاف التعميم، أنه ”سيتم الإعلان عن استئناف العمل في الوزارة بعد عودة مؤسسات الدولة إلى وضعها السابق قبل الانقلاب“.

وسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي، في 10 أغسطس/آب الجاري، على معظم مفاصل الدولة في عدن، بعد معارك ضارية دامت 4 أيام ضد القوات الحكومية.