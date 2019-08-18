جاء ذلك في تعميم نشرته وكالة الأناضول ونسبته إلى إدارة الموارد البشرية في وزارة النقل، بالحكومة الشرعية.
ونص التعميم على أنه ”بناء على توجيهات وزير النقل صالح الجبواني، تم تعليق العمل في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة، اعتبارًا من اليوم الأحد؛ نظرًا لما تعيشه عدن من ظروف بسبب انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، وتعرض الوزارة للاقتحام“.
وأضاف التعميم، أنه ”سيتم الإعلان عن استئناف العمل في الوزارة بعد عودة مؤسسات الدولة إلى وضعها السابق قبل الانقلاب“.
وسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي، في 10 أغسطس/آب الجاري، على معظم مفاصل الدولة في عدن، بعد معارك ضارية دامت 4 أيام ضد القوات الحكومية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الخارجية والداخلية.. وزارة النقل اليمنية تعلق عملها في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.