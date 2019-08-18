وشدد ظريف في تغريدة على "تويتر" على أن هذين المقترحين ورقة رابحة أمام مسالة الاعتماد على اللاعبين الأجانب.
وأفاد ظريف بأن المحادثات مع ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كانت جيدة.
وأشار إلى أنه وبعد توقف قصير في طهران لإحاطة الرئيس الإيراني بالمحادثات في الكويت، سيبدأ في جولته الاسكندنافية.
وفي وقت سابق نقلت وكالة الأنباء الإيرانية تصريحات وزير الخارجية الإيراني خلال لقائه ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حيث قال ظريف "أنتم ونحن باقون في هذه المنطقة والغرباء سيرحلون عنها".
ووصف ظريف العلاقات الإيرانية الكويتية بالودية والأخوية ودعا إلى تطويرها وتعميقها.
وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى ضرورة تعاون دول المنطقة في ضوء التطورات الحالية والقادمة.
يذكر أن وزير الخارجية الإيراني وصل إلى الكويت يوم السبت والتقى في مستهل زيارته أعضاء جمعية الصداقة الكويتية الإيرانية.
من جهته، وصف ولي عهد الكويت مصالح المنطقة بأنها أعلى وأهم من أي شيء آخر، مؤكدا استعداد بلاده للتعاون والحوار من أجل مصلحة المنطقة وأمنها واستقرارها.
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف يؤكد في الكويت على المقترح الإيراني لتوقيع معاهدة عدم اعتداء مع دول الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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