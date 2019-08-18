ملكة بريطانيا تحظر على زوجة حفيدها زيارتها بالجينز الممزق

حظرت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية على دوقة ساسكس زوجة حفيدها الأمير هاري، الظهور في حضرتها بسراويل الجينز الممزقة وأحذية الكعب العالي.

وتصر الملكة على أن يراعي الأمير هاري وزوجته ميغان ماركلأثناء زيارتهما قلعة بالمورال (مقر الملوك في اسكتلندا)، أعراف اللباس وبروتوكول الظهور أمام الملوك، بما يتعين على ماركل التخلي عن بنطالها المفضل، وأحذية الكعب العالي.

وقال مصدر لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "الملكة لا تحبذ اللباس على الطريقة الأمريكية بما في ذلك الجينز الممزق وأحذية الإسفين التي تكرهها بشدة، ولذا فإن الجينز الممزق إلى جانب الأحذية ذات الكعب العالي التي تكرهها صاحبة الجلالة من كل قلبها سيضطر المراهقة الأمريكية إلى المغادرة".

ويؤكد أحد المطلعين أنه في بالمورال تم نصح الدوقة بارتداء أزياء مصممين اسكتلنديين، واختيار ملابس محتشمة عند الذهاب إلى الكنيسة.

ويتم توجيه الانتقادات لهذه الدوقة أكثر وأكثر في الآونة الأخيرة فقد ذكرت الصحف البريطانية أنها لا تتفق مع أي من مساعديها، وتتعامل بنفسها مع شؤونها اليومية وتتجاهل جميع قواعد القصر الملكي.

وقدم الأمير هاري في البداية كل الدعم لزوجته في جميع الأمور، لكنه الآن صار يجادلها كثيرا حول سلوكها المتحرر من الالتزامات الملكية.