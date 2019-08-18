بعد "الخطأ المعتاد".. كلوب يدافع عن الوافد الجديد بـ"مزحة"

رغم الخطأ الفادح الذي وقع به خلال لقاء ساوثمبتون، دافع المدير الفني لليفربول يورغن كلوب عن حارس مرمى الفريق أدريان، الذي تسبب في هدف لصالح أصحاب الأرض، السبت، في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعندما كان ليفربول متقدما بهدفين نظيفين، مرر أدريان الكرة برعونة لتصطدم بقدم داني إنغز وتسكن شباكه، خلال المباراة التي حقق بها ليفربول الفوز بنتيجة 2-1.

وتسبب الهدف الذي أحرز في الدقيقة 83 في إنعاش آمال ساوثمبتون بإدراك التعادل، إلا أن دفاع ليفربول نجح في الحفاظ على نظافة شباكه فيما تبقى من دقائق المباراة.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، أبدى المدرب الألماني دعمه للحارس الإسباني الذي يلعب بسبب إصابة الأساسي البرازيلي أليسون بيكر، قائلا إن الأخير كان يرتكب أخطاء مشابهة في أولى مبارياته مع "الحُمر".

وقال: "في الشوط الثاني قدمنا أداء جيدا وتحكمنا في الكرة بشكل أفضل وفعلنا الكثير من الأشياء الجيدة. ثم جاءت الدقيقة 83 وفكر أدريان (أنا ألعب بشكل جيد حقا، ربما أفعل نفس الخطأ الذي ارتكبه أليسون)".

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وعندما سئل كلوب عما إذا كان تحدث مع الوافد الجديد، بشأن الخطأ، أكد أنه لم ينتقده، بل مازحه قائلا: "أخيرا. لقد أتيت. مرحبا. ألي (أليسون) فعل الشيء ذاته. هذه أفعال حراس المرمى في ليفربول. لا مشكلة في ذلك طالما حققنا الفوز في المباراة".

وكان أليسون ارتكب خطأ مشابها الموسم الماضي، تسبب في استقبال ليفربول هدفا خلال مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليستر سيتي.

ووجد أدريان نفسه أساسيا في مطلع الموسم الجاري بعد تعرض أليسون لإصابة، وتألق الحارس الإسباني أمام تشلسي الإنجليزي ولعب دورا في تتويج فريقه بلقب كأس السوبر الأوروبي، الأربعاء، كما شارك في اللقاء الافتتاحي بالدوري أمام نورويتش سيتي.