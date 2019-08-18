حكومة جبل طارق ترفض طلب أمريكي بمصادرة الناقلة الإيرانية “غريس 1”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت حكومة جبل طارق، اليوم الأحد، رفض طلب أمريكي بمصادرة ناقلة النفط الإيرانية “غريس 1” بسبب قيود قانونية أوروبية.

القاهرة- سبوتنيك وقالت الحكومة، في بيان، إنها “تلقت طلبا أمريكيا مفصلا في 16 أغسطس/ آب الجاري، لتقييد مغادرة ناقلة النفط غريس 1 المفرج عنها، تمهيدا لبدء إجراءات المصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأوضحت “السلطات المركزية في جبل طارق ليس بإمكانها أن تطلب من المحكمة العليا المساعدة في الإجراءات التقييدية التي طلبتها الولايات المتحدة”.

وأضافت الحكومة “عجز السلطة المركزية في جبل طارق عن الاستجابة للطلب الأمريكي نتيجة لقوانين الاتحاد الأوروبي، والاختلاف في تطبيق أنظمة العقوبات على إيران بين أوروبا والولايات المتحدة”.

وأوضح البيان أن “عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد إيران – المطبقة في جبل طارق – أقل بكثير عن تلك المطبقة في الولايات المتحدة”.