المريخ يحل ضيفا ثقيلا على الاهلي مروي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يحل المريخ عند الساعة الخامسة الا ربعا من عصر اليوم ضيفا ثقيلا على الاهلي مروي وذلك ضمن مباريات الاسبوع الاول لبطولة الدوري الممتاز في نخسته الخامسة والعشرين ويدافع المريخ في الموسم الحالي عن لقبه الذي فاز به في الموسم المنصرم ويتوقع ان يلعب المريخ بالتشكيلة التي سيخوض بها مباراة الفريق المقبلة في بطولة أبطال افريقيا امام الشبيبة الثالث والعشرين من الشهر الجاري في العاصمة السودانية الخرطوم تحت التقني الوطني ابراهومة ..

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