المذيعة نورهان: أتعهد وألتزم بكل القوانين الحاكمة في البلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

بعد أن وقعت “قوى إعلان الحرية والتغيير” و”المجلس العسكري الانتقالي” في الخليج 365 على “الإعلان الدستوري” بالأحرف الأولى، والذي من شأنه أن يمهد الطريق لتسليم السلطة إلى هيئة انتقالية جديدة غالبيتها من المدنيين كتبت مذيعة قناة النيل الأزرق نورهان نجيب عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:

(أتعهد أنا نورهان نجيب أن ألتزم بكل القوانين الحاكمة في البلاد وأن أحارب الرشوة والمحسوبية في كافة المؤسسات الحكومية والخاصة وأن أقدم يد العون لكل مؤسسات السلطة الانتقالية في شتى المجالات وأن أبذل ما بوسعي من أجل بناء السودان الجديد والعمل على تطويره وتطوير المحتوى الثقافي لبلد متعدد الثقافات وغنى بالموروثات).

وشاركت نورهان في عدد من التظاهرات والاحتجاجات مثلها مثل كثير من الإعلاميين الشرفاء منذ اندلاع الثورة وحتى إعلان المدنية، بحسب صحيفة الدار.