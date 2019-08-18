التفاف على العدالة وتآمر جديد.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بعد ان اعيت الحيل الحكومة النيجيرية ولم تجد بدا من إرسال زعيم الحركة الاسلامية الشيخ ابراهيم الزكزكى الى العلاج خارج البلد بفعل الضغط الشعبى المستمر الذى لم ينقطع طوال الاربعة سنوات منذ مجزرة زاريا وجريمة العصر التى ارتكبتها العصابات الماجورة بحق الأبرياء المسالمين من ابناء نيجيريا وبدعم وتنسيق وتخطيط مع السعوديين والصهاينة ، بعد كل هذه التداعيات تم الاعلان عن مغادرة الشيخ وزوجته الى الهند لتلقى العلاج واستبشر انصاره وكل احرار العالم ومحبى العدل والانصاف استبشروا خيرا بالخطوة ورأوا فيها طريقا نحو تخفيف الاحتقان وكسرا لحدة العداء المستحكم بين الحكومة وجماهير الحركة ، واعتبر كثيرون ان الخطوة يمكن ان تفلح فى تجنيب نيجيريا العديد من الازمات وان الزمن كفيل بتضميد الجراحات ونسيان – ولو بشكل جزئى – بعضا من المآسى والمظالم ، لكن الشيخ والمقربين منه تشككوا فى جدية الحكومة النيجيرية وحقيقة ما اقدمت عليه بسماحها للشيخ ان يسافر للعلاج فى الهند ورأوا فى الخطوة نوعا من الاحتيال وشكلا جديدا من اشكال التآمر والظلم الذى أقدمت عليه الحكومة وخاصة بعد الصعوبات التى جابهت الشيخ ومكتبه والمقربين منه فى التواصل مع بعضهم فى الهند وعدم سماح الجهات الرسمية هناك لفريق طبى كلفه مكتب الشيخ عدم السماح لهم بمعالجته او حتى معاينته وتولى فريق اخر مكلف من السفارة النيجيرية لمهمة العلاج ، وقد استنتج الشيخ الزكزكى ان الامر لايخلو من مؤامرة عليه يخطط لها الحكم فى بلاده وانه لايستبعد اغتياله والتخلص منه خاصة مع عدم السماح لاسرته بالتواصل معه وهو فى المستشفى وتصريح ابنته انها لاتستطيع الحديث مع والدها او الوصول اليه منذ وصوله الى نيودلهى ، وقد عبر الشيخ عن الانتقال الى الهند بانه نقل من سجن الى سجن وانه لايامن على حياته فى الهند مطالبا بضرورة السماح له بلقاء اعضاء مكتبه وعائلته واللجنة الطبية التى يحددونها ، وذكر الشيخ انه لايرغب فى البقاء بالهند ويطلب السماح له بمغادرتها والرجوع الى بلده او طلب العلاج فى دول اخرى – تركيا ، ماليزيا – رأى انها ابدت استعدادا لاستقباله وانه يرغب فى الذهاب الى اى واحدة منها .

الشيخ الزكزكى ومن خلفه ملايين المحبيين فى نيجيريا وآخرين فى مختلف بقاع المعمورة يرون فى الخطوة التى اقدمت عليها الجهات المتولية علاجه فى الهند يرون انها ليست الا نوعا من الالتفاف على العدل والتآمر على الشيخ والحركة بشكل جديد .