أول إجراء رسمي من ليفربول لمنع صلاح من الرحيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

بدأ نادي ليفربول الانجليزي إجراءاته الرسمية من أجل الحفاظ على لاعبه المصري محمد صلاح من إغراءات الأندية الأخرى.

وضماناً لعدم تفكيره في الرحيل، سيحصل صلاح بمقتضى عقد جديد على 430 ألف جنيه استرليني أسبوعياً ، فيما يعادل 22.4 مليون جنيه استرليني سنوياً بالمقارنة بعقده الأول الذي كان يحصل بمقتضاه على 120 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وكان مركز “سي أي إي اس” السويسري للأبحاث قد أصدر منذ أيام قائمة بالقيمة التسويقية للاعبين في العالم احتل فيها صلاح المركز الثاني بقيمة 219 مليون، متفوقاً على نجمي الكرة، الأرجنتيني ميسي والبرتغالي رونالدو.