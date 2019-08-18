عشانك ياوطني

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

انتظر السودانيون طويلا مجيئ هذا اليوم الذي يرون فيه الامل المرتجى للارتقاء بالبلد الى مصاف التقدم ومهما طال الطريق فان من سلكه سيصل ان شاء الله مادامت الطريق نظيفة ولاعقبات عليها ولم بخطئ من قال ان مشوار الالف ميل يبدأ بخطوة واحدة وهى – وبشكل اساسى وهام هنا – وضع المنهج الصحيح لحكم البلد وادارتها وابعادها عن دائرة التجاذبات والصراع وصولا الى حكم مدنى ديموقراطى مستقر ووطن تقوم فيه الحقوق والواجبات على اساس المواطنة مع الاحترام الكبير بل الافتخار بارساء معالم دولة القانون والمساواة وانهاء – والى الابد ان شاء الله – حالة الانقلابات العسكرية وحكم الجنرالات الذى اثقل كاهل وطننا وتسبب فى تأخيره وعدم نهضته.

بحمد الله وتوفيقه يسر الله سبحانه وتعالى لنا – مع ملايين كانوا يرزحون تحت نير القهر والاستبداد – ان نرى معا التحول الديموقراطى والانتقال ببلدنا الى الحكم المدنى وهذا ما لم يكن كثيرون يتوقعونه بل ان كثيرين يئسوا من حدوث هذا التغيير او على الاقل معايشتهم لوقائعه وحضورهم له ، والان وقد تم المراد وكنس السودانيون حكم العسكر وحطموا دولة الفساد وانهوا سيطرة الحزب الواحد وتحكمه فانه يلزم ان يعمل الكل على حماية هذا التحول ورعايته وعدم السماح لاى شي ان يعكر صفو توافقهم او يفسد بهجة التحول الديموقراطى فى البلد .

على الجميع ان لايلتفتوا للوراء وليعملوا سويا ويدا واحدة من اجل وطن حر معافى كريم لا مكان فيه للاقصاء ولا مساحة فيه للتطرف والغاء الآخر ، وليتوافق الكل على وضع السلاح وانهاء الاحتراب الذى اقعد بلادنا عن النهوض .

وفى سبيل الخروج من ارث مثقل بالانواء والمصائب لابد ان يسود القانون وتتم محاسبة كل مجرم اسهم فى تدمير هذا البلد وسعى فى خرابها او مارس الظلم تجاه ابناء السودان ، وعشانك ياوطنى نمضى سويا ولن نفترق