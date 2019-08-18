أصحاب مخابز : الدقيق والعُمّال والغاز وراء إعادة صفوف الخُبز

الخليج 365 :

وَصَفَ عددٌ من أصحاب المخابز بولاية الخرطوم لـ(السوداني) أمس، انسياب دقيق الخبز خلال أيّام عطلة العيد بـ(الممتازة)، وأفادوا بأن تكدُّس المُواطنين أمام المَخابز جاء بسبب مُشكلة الغاز وغياب عَددٍ كَبيرٍ من العُمّال في بعض المَخابز، مَا أدّى إلى إغلاق مُعظم مخابز الولاية عن العمل لأكثر من يومين، ولاحظت (السُّوداني) خلال جَولتها بمخابز، اصطفاف عشرات المُواطنين أمام مخابز.

وأرجع الأمين العام لاتّحاد المخابز جبارة الباشا لـ(السوداني) أمس، سبب اصطفاف المُواطنين أمام المخابز لوجود شُحٍ طَفيفٍ في الدقيق خلال عُطلة العيد، إضَافَةً إلى مُشكلة الغاز، مُوضِّحاً بأنّ أغلب المخابز تعاني من إشكاليتين مُجتمعتين معاً الغاز والدقيق في أم درمان والخرطوم، مُؤكِّداً على أنها عملية متكاملة مع بعض، وأن حُدُوث أية “ربكة” يؤدي إلى ظهور الصفوف، وقال إن وفرة الدقيق خلال فترة العيد كانت ليست كافية بنسبة (100%)، وأشار الى أنهم سوف يعقدون اجتماعاً مع أصحاب المطاحن لمعرفة أسباب شُح الدقيق خلال فترة العيد، مُتوقِّعاً حل المشكلة خلال الأيام المُقبلة.

وقال عبد الهادي دار قيل صاحب مخبز ببحري لـ(السوداني) أمس، إن مُشكلة العُمّال لا تزال في بعض المخابز مِمّا انعكس سلباً على المخابز الأخرى وأدّت لاصطفاف المُواطنين أمام المخابز، مُوَضِّحاً أن ثلاثة أرباع المخابز مُغلقة عن العمل بسبب العُمّال، مؤكداً استمرار عمل التيار الكهربائي منذ عُطلة العيد، ووفرة الدقيق بالمخابز وانسياب الحصص المُعتادة من كل الشركات والمطاحن.

وأشار صاحب مخبز بالخرطوم فضّل حجب اسمه إلى أن مشكلة صفوف المُواطنين ظهرت لتراجع كميات الخبز، وقال إنّ المخبز في الفترة الصباحية يخبز ما بين (15 – 20) جوالاً يومياً، أما حالياً تراجعت الكمية إلى (7 – 10) جوالات، مُشدّداً على أنّ بعض أصحاب المخابز يتخوفون من انقطاع الغاز، ما يضطرهم للعمل مرة واحدة في اليوم حفاظاً على الغاز.