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خسائر فادحة في الزراعة والثروة الحيوانية

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شهاب محمد - الخرطوم - الثروة

الخليج 365 :

شَكَا عَدَدٌ من المُزارعين بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض، عن غمر السُّيول لمشروع أبقر الزراعي، مُوضِّحين بأنّ السُّيول تَسَبّبَت في حدوث خسائر كبيرة ونفوق الثروة الحيوانية، بجانب انهيار عَدَدٍ من المنازل في قريتي الشاطيء وشرّفت والعشرة، وإحاطة المياه لقريتي قوز البيض وشكيري, مُؤكِّدين غياب الجهات المسؤولة بالولاية رغم تَعَرُّضهم للكارثة منذ ثلاثة أيّام، مُناشدين المركز ومُنظّمات المُجتمع المدني بالتّدخُّل لإغاثتهم ومُعالجة الآثار الناجمة من تردي صحة البيئة، مُشيرين إلى أنّ عَدَدَ المنازل التي انهارت تُقدّر بحوالي ثلاثة آلاف منزل لأكثر من أربعين ألف مواطن.

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