أعادت مراسم توقيع وثيقة الاتفاق ما بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير النجومية للمذيعة إسراء عادل والتي انحسرت عنها الأضواء بصورة كبيرة خلال الخمس سنوات الأخيرة وتحديداً عقب مغادرتها لقناة النيل الأزرق والتي شهدت نجوميتها فيها بريقاً كبيراً. بالمقابل احتلت صورة إسراء العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حيث اثنى الجميع عليها وعلى أدائها بحسب ما جاء بصحيفة السوداني. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقيع الوثيقة يعود باسراء عادل من جديد لقمة النجومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.