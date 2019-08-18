ولد لباد: الاتفاق جهد سوداني خالص

التاريخ: 18-أغسطس-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة عبر رئيس الوساطة الإفريقية بروفيسور محمد الحسن ولد لباد عن سعادته بالاتفاق الذي تحقق، مضيفاً بأن توقيع وثائق الفترة الانتقالية يعد جهداً سودانياً خالصاً لطرفي الاتفاق، المجلس الانتقالي وإعلان قوى الحرية والتغيير. Advertisements وقال خلال مخاطبته لمراسم توقيع وثائق الفترة الانتقالية بقاعة الصداقةبحسب صحيفة آخر لحظة، إن دور الوساطة الإفريقية في الاتفاق جاء تعبيراً عن تشبث الأفارقة بحل مشاكلهم بأنفسهم، وهنأ ولد لباد طرفي الاتفاق والشعب السوداني وأفريقيا بالوصول إلى الاتفاق وتوقيع وثائق الفترة الانتقالية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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