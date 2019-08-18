مواطن: (يا أخوانا أدونا كلمة الأصم دي نعملها نغمة رنين لموبايلاتنا)

وجدت الكلمة الضافية التي القاها القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد ناجي الأصم أمس, إشادات واسعة من كل المتابعين لحيثيات الاحتفال الكبير الذي شهدته قاعة الصداقة بالخرطوم أمس.

وأكد عدد كبير أن الكلمة التي القاها الأصم عبرت عن كل سوداني بسيط. فيما رصدت صحيفة السوداني عدداً من التعليقات الطريفة على كلمة الأصم ومن بينها تعليق أحد المتداخلين في بوست بموقع فيسبوك كتب خلاله يا أخوانا ما ممكن كلمة الأصم دي يدونا ليها نعملها نغمة رنين لموبايلاتنا”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)