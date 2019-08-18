الأصم: البشير كان يقدم كرامتنا قُرباناً مقابل سلامته

شدد القيادي بـ”قوى إعلان الحرية والتغيير” د. محمد ناجي الأصم خلال خطابه في احتفالية التوقيع النهائي على وثائق الفترة الانتقالية أمس على أن حق منسوبي المؤتمر الوطني في المواطنة غير مسلوب، وأضاف مخاطباً “المؤتمر الوطني” وشركاءه “إنهم لن يفعلوا ما فعلوه”.

واعتبر ممثل قوى إعلان الحرية أن ثورة ديسمبر امتداد لنضالات الشعب السوداني منذ ثلاثين عاماً، مؤكداً أن قوى إعلان الحرية والتغيير جاءت لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب السوداني، بإزالة النظام البائد ورموزه، وتحقيقاً للعيش الكريم. وشدد الأصم على ضرورة إجراء تحقيق وطني عادل وشفاف حول مجزرة القيادة العامة ومحاكمة كل من يثبت تورطه في محاكمة عادلة، داعياً للبحث عن المفقودين.

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وقال الأصم بحسب صحيفة آخر لحظة، (فنحن أهل السودان ما زارتنا الذلة والمهانة إلا لأن النظام البائد، “نظام البشير”، كان يقدم كرامتنا قُرباناً مقابل سلامته ولاستمرار حكمه.. اليوم نحن لم نعد في حاجة لتقديم القرابين بل نحن في حاجة للدعم الخالص الخالي من كل غرض).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)