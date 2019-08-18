قوى الحرية: توقيع اتفاق الفترة الانتقالية يمثل ميلاد السودان الثاني

أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير ابراهيم الأمين ان توقيع وثائق الاتفاق للفترة الانتقالية يمثل الميلاد الثاني للسودان بعد الاستقلال.

Advertisements

وقال الأمين في تصريحات بحسب صحيفة السوداني أمس إن الثورة تميزت بانها سودانية خالصة 100% وليس فيها أي تدخلات خارجية.

وكشف ان السودان يحتاج إلى رؤى جديدة نحو الاقتصاد, مشيداً بدعم ووقفة المملكة العربية السعودية مع السودان, مؤكداً ان المرحلة القادمة تتطلب تكاملاً اقتصادياً مع كل الدول وعلى رأسها السعودية, داعياً لانشاء خط سكة حديد يربط كل الدول الافريقية بشرق البحر الأحمر.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)