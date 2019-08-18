السعودية: إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب مسألة وقت

التاريخ: 18-أغسطس-2019
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كشف وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير عن ان بلاده تعمل بقوة مع السودان من أجل إزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب, مشيراً الى أن الأمر بات مسأة وقت لا أكثر.
وقال الجبير في تصريحات خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم كما جاء بصحيفة السوداني: نستمر في العمل مع السودان من أجل إبعاده من قائمة الدول الراعية للارهاب… نعتقد باذن الله انها مسألة وقت والجهود ماضية وهذا سيفتح أيضاً مجالات كثيرة بالنسبة للسودان في الاستثمارات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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