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رئيس الوزراء الأسبق: حمدوك أمامه فرصة تاريخية

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 18-أغسطس-2019

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رئيس الوزراء الأسبق: حمدوك أمامه فرصة تاريخية

قال رئيس الوزراء الأسبق الجزولي دفع الله إن رئيس الوزراء المرتقب “حمدوك” أمامه فرصة عظيمة وتاريخية, وأضاف في تصريح لصحيفة السوداني: وله شرف ان يعين رئيساً للوزراء في هذه المرحلة الحساسة والحرجة في تاريخ البلاد. وعليه أن يكون على قدر هذا التحدي.

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وتابع وليكون تعامله مع أبناء السودان من مسافة واحدة وان يتم البناء على القاسم المشترك اأدنى.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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