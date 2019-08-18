رئيس الوزراء الأسبق: حمدوك أمامه فرصة تاريخية

قال رئيس الوزراء الأسبق الجزولي دفع الله إن رئيس الوزراء المرتقب “حمدوك” أمامه فرصة عظيمة وتاريخية, وأضاف في تصريح لصحيفة السوداني: وله شرف ان يعين رئيساً للوزراء في هذه المرحلة الحساسة والحرجة في تاريخ البلاد. وعليه أن يكون على قدر هذا التحدي.

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وتابع وليكون تعامله مع أبناء السودان من مسافة واحدة وان يتم البناء على القاسم المشترك اأدنى.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)