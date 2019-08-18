رئيس الوزراء الأسبق: حمدوك أمامه فرصة تاريخية

التاريخ: 18-أغسطس-2019
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قال رئيس الوزراء الأسبق الجزولي دفع الله إن رئيس الوزراء المرتقب “حمدوك” أمامه فرصة عظيمة وتاريخية, وأضاف في تصريح لصحيفة السوداني: وله شرف ان يعين رئيساً للوزراء في هذه المرحلة الحساسة والحرجة في تاريخ البلاد. وعليه أن يكون على قدر هذا التحدي.
وتابع وليكون تعامله مع أبناء السودان من مسافة واحدة وان يتم البناء على القاسم المشترك اأدنى.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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