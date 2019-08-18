بعد محاولته التحرش بعاملة الفندق.. اتهامات جنسية تطال مدرب الهلال السوداني السابق وهذا رده

أعلنت صحيفة «صنداي وورلد» الجنوب إفريقية، صباح اليوم الأحد، تلقي قسم شرطة «نوروود» بلاغا يتهم الصربي ميلوتين سريدويفيتش «ميتشو»، المدير الفني السابق لنادي الهلال السوداني وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، بمحاولة التحرش الجنسي.

وبحسب موقع النيلين فقد قال ميشو في تصريحات مقتضبة نشرتها بعض المواقع العربية :”لن أعلق على هذا الكلام.. كلام فارغ في المجمل وليس له أي أساس من الصحة”.

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وقالت الصحيفة الجنوب إفريقية :” صنداي وورلد تؤكد أن هناك بلاغ في قسم شرطة نوروود ضد الصربي ميلوتين سريدويفيتش «ميشو» بسبب محاولته التحرش بإحدى العاملات في فندق كان يقيم به خلال الفترة الماضية”.

وقدم ميشو استقالته من تدريب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي أول أمس، الجمعة، عقب الخسارة بنتيجة 0-3 أمام سوبر سبورت يونايتد في دوري جنوب إفريقيا.

واقترب ميشو من توقيع عقود تدريب نادي الزمالك بعد توصله لاتفاق مع مسؤولي النادي الأبيض وإعلان رئيس النادي تعيينه بجهاز فني يضم الثنائي طارق يحيى وأيمن عبد العزيز.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)