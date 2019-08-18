المذيعة إلهام العبيد: على إي أساس تم اختيار إسراء عادل لتقديم الحفل وهي التي كانت تستضيف حكومة الرئيس المخلوع في عز الثورة

عبرت نجمة قناة النيل الأزرق إلهام العبيد عن عدم رضائها من لجنة تنظيم الحدث الأبرز في السودان وهو توقيع الاتفاق بين «قوى إعلان الحرية» والمجلس العسكري الانتقالي؛ على وثيقة الإعلان السياسي والذي تم أمس السبت بقاعة الصداقة.

وترى نجمة الشاشة الزرقاء أن اختيار زميلتها السابقة إسراء عادل التي تألقت وخطفت الأنظار لم يكن موفقاً لبعض الأسباب التي ذكرتها في تدوينة لها على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال إلهام : لا اعرف علي اي اساس تم اختيار الزميلة اسراء عادل لتقديم الحفل.

وأضافت: هناك من هو احق، ثوريا ولغويا وانتماءا عاطفيا لهذه الثورة وايمانا بالتغير ورغبة في تغيير حكم الانقاذ.

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وتابعت كتابة تدوينتها التي حصدت مئات الاعجابات والتعليقات: بالنسبة للناس اللي بتقول غيرة وكلام فارغ (عواليق نخليها).

وواصلت: احب اقول مافي شيء بجيب غيرة لكن اود منكم ان ترجعوا بالذاكرة للوراء وتحديدا ايام شرارة الثورة الاولي عندما كانوا الاعلامين الحقيقيين حضورا جيدا وسط الشعب في كل مكان محدد لإنطلاق المواكب حضورا منضبطا في الزمن المحدد ال1 ظ بتوقيت الثورة كانت اسراء عادل حينها تستضيف عبر برنامجها اعضاء حكومة المخلوع عمر البشير ولم نراها قط في موكب واحد ولا دعم للثورة سوي عن طريق منشور مموه لا يعني الي اين تريد الوصول عن طريق كلماتها.

وبحسب موقع النيلين أتمت: كما ان هنالك العديد من الاعلامين الثورين الحقيقين مثل الزميل الواثق جار العلم والزميلة لمياء متوكل والزميل حذيفة عادل الجاك والزميل تجاني خضر والزميلة سوزان سليمان والزميلة اروي خوجلي والزميلة عزيزة عوض الكريم وغيرهم كثر.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )