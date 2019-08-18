شاعر سوداني معروف يتغزل في إسراء عادل بقصيدة تشعل مواقع التواصل: (أحلى مذيعة في السودان جمالك مسخ النسوان)

خطفت المذيعة السودانية المتألقة إسراء عادل الأضواء في ليلة توقيع الاتفاق بين «قوى إعلان الحرية» والمجلس العسكري الانتقالي؛أمس السبت بقاعة الصداقة بالخرطوم.

فقد نجحت نجمة قناة الشروق والنيل الأزرق السابقة في وضع نفسها ضمن قائمة أبرز وأهم الأحداث السودانية ليومي السبت والأحد.

ويأتي اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمذيعة إسراء بعد ظهورها المميز وقدرتها الكبيرة في تقديم الحفل إضافة لحضورها الطاغي وجمالها واناقتها التي لفتت الأنظار.

فقد تبارى النشطاء على كتابة عبارات الغزل في مقدمة حفل التوقيع.

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كما سطر الشاعر السوداني المعروف عبده منصور أبيات من الشعر في حقها حيث كتب قصيدته التي أشعلت مواقع التواصل وتم تداولها على نطاق واسع بعد أن قام بنشرها كتدوينة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, وقال فيها بحسب موقع النيلين:

(أحلى مذيعة في السودان

عيونها العين تقول فنجان

و الشامة في خدها المليان

جمالها مسخ النسوان

وجيها يمين بيضوي الليل

و عبير انفاسها زي الهيل

جمالا ليهو مافي مثيل

دي ليها التوب يخلو عديل

سمحه و فارعه مليانة

يمين بالله عاجبانا

حلاة الكلمه في لسانا دي الفاتت سكر كنانه

قوم يا يراعي يلاكا انظم و غني في غناكا البت ذي فرع الاراكا و ابيض توبا كنداكه).

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )