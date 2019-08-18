 مواكب احتفالية باتفاق الفترة الانتقالية في العاصمة السودانية

التاريخ: 18-أغسطس-2019 فى : أخبار 10 مشاهدة انطلقت مواكب الفرح بجميع مدن العاصمة الخرطوم متجهة الى اماكن الاحتفالات الرسمية والشعبية ابتهاجاً بانتهاء مراسم توقيع الوثيقة الدستورية. Advertisements وازدحمت شوارع الخرطوم كما اوردت صحيفة اليوم التالي بعشرات المواكب بمشاركة آلاف المواطنين للاحتفال بالاتفاق النهائي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير, وتحركات مواكب من جنوب الخرطوم وبحري شمال الخرطوم ومدنية ام درمان للوصول الى “ساحة الحرية”. التي تنطلق فيها الاحتفالات مساء. وردد المشاركون هتافات “ارفع يدك فوق.. مدنية بدأت يا دوب”, وأخرى تطالب بالقصاص لشهداء الثورة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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