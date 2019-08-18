“العسكري”: الدولة العميقة متجذرة وتحتاج إلى جهد كبير

التاريخ: 18-أغسطس-2019
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قال الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق شمس الدين كباشي، إن توقيع الاتفاق هو تتويج لثورة عظيمة تلاحم فيها السودانيون جميعاً، وأضاف كباشي، في مؤتمر صحفي، عقب التوقيع على الاتفاق بين المجلس العسكري والحرية والتغيير أمس، أن واجب القوات المسلحة هو حماية الثورة حتى تحقيق المطالب، وأعلن أن رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان سيكون رئيساً للمجلس السيادي.
واتهم كباشي بحسب صحيفة آخر لحظة، دوائر داخلية وخارجية بالتربص بالثورة، وقال “نحن واعون مع شركائنا إن الدولة العميقة متجذرة وتحتاج إلى جهد كبير”، وأضاف “نحن لسنا قلقين منها. وفي السياق أبدى كباشي أسفه عن غياب الجبهة الثورية عن حفل الاتفاق السياسي بقاعة الصداقة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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