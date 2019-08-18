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شرطة الصناعات تلقي القبض على عصابة تنهب المواطنين بالسلاح

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التاريخ: 18-أغسطس-2019

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شرطة الصناعات تلقي القبض على عصابة تنهب المواطنين بالسلاح

تحت إشراف تام من قبل رئيس قسم شرطة الصناعات العقيد فيصل وقيع تمكنت الشرطة القبض على نظاميين الذين يقومون بابتزاز المواطنين تحت تهديد السلاح ونهبهم حيث ادخلوا الهلع والخوف بالسوق الشعبي أم درمان والمنطقة الصناعية باشهار أسلحتهم في وجه المواطنين الأبرياء لنهبهم.

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وبأمر من مدير رئاسة شرطة أم درمان تحركت دورية الشرطة برئاسة الملازم أول طه محمد الشيخ وتمكنوا من القبض على (4) متهمين أحدهم نظامي وآخر مستجد وبحوزتهم بندقية خرطوش بطول نص متر وبندقية كلاشنكوف بداخلها (25) طلقة نارية، حيث تم اقتيادهم لقسم شرطة الصناعات وتدوين بلاغ في مواجهتهم تحت المادة (175) من القانون الجنائي فيما تسعى شعبة مباحث الصناعات برئاسة النقيب هاشم بخيت للوصول لمجموعتين آخرتين تمارسان نفس الإجرام، بحسب صحيفة الدار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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