عرس الديمقراطية في السودان يحتل صدارة صحف السعودية

احتل الحدث التاريخي في السودان اهتمامات الصحف السعودية الصادرة اليوم الاحد، وصورته على أنه بمثابة مرحلة الخروج من عنق الزجاجة لدولة كادت الفوضى أن تسلب الاستقرار منها، حتى تم التوافق بين القوى على وثيقة اتفاق المرحلة الانتقالية في السودان، والذي كانت دول الجوار العربية والافريقية شاهدة عليه في عرس سوداني

ذكرت صحيفة الرياض في افتتاحيتها اليوم الأحد والتي نشرت تحت عنوان «تجسيد التضامن» أن الحدث التاريخي في السودان بالتوقيع على الوثائق النهائية للفترة الانتقالية أمس، أعاد السودان إلى المسار الطبيعي لدولة عربية كادت أن تنهار وتدخل في فوضى لم يكن بالإمكان الخروج منها.

وأضافت أن السودان كان في حاجة إلى تضافر جهود مؤسساته العسكرية والمدنية للخروج من عنق الزجاجة التي خرج بالفعل منها باتفاق الأمس الذي كان فيه الحضور العربي والدولي لافتًا، يتناسب وحجم المناسبة التاريخية التي سعدنا بها جميعًا.

وأكدت أن التضامن العربي تجلّى في أبهى صوره وصولًا إلى اتفاق المرحلة الانتقالية في السودان، فالدول العربية التي تجسد ذاك التضامن ودائمًا ما تدعو إليه وعلى رأسها المملكة ساهمت مساهمة فاعلة في عودة السودان إلى الاستقرار من يقينها التام بأن استقرار دولة عربية يمثل الاستقرار في بقية الدول العربية ويعزز التضامن

وتابعت أن وقوف المملكة إلى جانب السودان ليس موقفا مرحليا، بل هو موقف دائم في مختلف المناسبات، سواء كان ذلك الموقف سياسيا أو اقتصاديا أو تنمويًا، وأيضا ساهم الأشقاء السودانيون في مراحل التنمية في بلادنا، وهو أمر وجب علينا شكره.

وفي ذات الشأن تحدثت صحيفة «اليوم» في افتتاحيتها التي نشرت اليوم تحت عنوان «المملكة.. مواقف ثابتة ومباركة لاتفاق السودان التاريخي» لتؤكد مواقف المملكة العربية السعودية في دعم القضايا العربية، وتمثل ذلك في مشاركتها بوفد برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير، والذي قال إن اتفاق السودان هو اللبنة الأولى التي ستسهم في بناء دولة متمكنة أمنيا واقتصاديا، وسيسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، وأن مواقف المملكة والتزامها التاريخي بأمن وسلامة السودان والحفاظ على مكوناته الأمنية والاقتصادية هي مواقف ثابتة تزداد صلابة وقوة وحزما مهما بلغت التحديات.

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وأضافت أن المملكة كانت وما زالت وستظل على الدوام مع كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره، ومساهمتها الفاعلة في التوصل لاتفاق الشراكة الموقعة بين الأطراف السودانية ودعمها الجهود التي قادتها دولة إثيوبيا الفيدرالية والاتحاد الأفريقي امتداد لهذا النهج.

وأكدت أن الأمر الذي تتطلع إليه المملكة بأن يعمل السودانيون على تحصين اتفاق الشراكة المبرم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، بما يكفي السودان شر التدخلات الخارجية التي تستهدف استقراره، حيث أن استقرار السودان جزء مهم من استقرار المنطقة، ويسهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين.

وبينت أن المملكة العربية السعودية تعول على أن يسهم هذا الاتفاق بين الأطراف السودانية في كتابة مرحلة جديدة من الاستقرار، يستطيع من خلالها الأشقاء في السودان التعافي من أزمتهم الحالية والانتقال إلى إدارة شؤون بلادهم على نحو يلبي آمال الأشقاء وتطلعاتهم، في ظل دعم واهتمام والتزام المملكة بالسودان الشقيق فهو موقفها الذي تشهد له جميع المراحل التاريخية لهذه العلاقة الوطيدة.

وأوضحت أن مشهد الفرح السوداني الذي اجتاح كافة المواقع الإخبارية والاجتماعية صحبه تفاعل ومشاركات محلية ودولية تزامنت مع انطلاق احتفالات رسمية وشعبية في السودان، بمناسبة بدء مراسم التوقيع على الاتفاق في السودان الذي تم بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير في العاصمة الخرطوم بصفة نهائية على الوثائق النهائية للفترة الانتقالية بحضور إقليمي ودولي لممثلي الدول والمنظمات الدولية ، وعدد من وزراء خارجية الدول الأخرى وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية توقيع الوثائق الخاصة بالفترة الانتقالية بقاعة الصداقة بالخرطوم.

وأشارت إلى أن السودان اليوم ينجح في التأسيس لفترة السلام والمصالحة وتحقيق الاستقرار، وهو الأمر الذي تباركه المملكة العربية السعودية في موقف معهود وثابت عبر التاريخ تجاه كل ما يدعم أمن واستقرار المنطقة وتقف مع كل ما يضمن مقومات هذا الهدف مع السودان والدول الصديقة كافة.

