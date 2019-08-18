وفاة حارس مرمى بنوبة قلبية مفاجئة

ورحل الدولي الماليزي عن الحياة، قبل ساعات من مباراة فريقه تيرينغانو في كأس ماليزيا للعام الحالي، أمام نظيره نيجري سيمبيلان، يوم السبت.
وفاز فريق الحارس الراحل، في المباراة، بثلاثة أهداف مقابل واحد، وأهدى اللاعبون الفوز لروح زميلهم سفيان.
وخاض الحارس الراحل في 13 مباراة مع فريق تيرينغانو، في الدوري الماليزي الممتاز، خلال الموسم الماضي.
وشارك مع منتخب ماليزيا الأول لأول مرة في مباراة ودية ضد كمبوديا في عام 2007 بعد أن جاء بديلا للحارس عزيزون عبد القادر، وكان سفيان ضمن تشكيلة منتخب بلاده في نهائيات بطولة كأس آسيا سنة 2007.
وشارك سفيان بصورة أساسية في بطولة كأس ماليزيا 2018 عندما تأهل الفريق إلى المباراة النهائية، وانهزم أمام بيراك 4-1 بركلات الترجيح، عقب التعادل 3-3 في الوقت الأصلي.
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