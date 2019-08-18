روسيا تعلن موقفها من نشر الصواريخ.. وتحذر واشنطن

وكانت الولايات المتحدة انسحبت رسميا من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى مع روسيا هذا الشهر بعدما اتهمت موسكو بانتهاكها، ونشر نوع محظور من الصواريخ وهو ما ينفيه الكرملين.
وانسحبت روسيا أيضا من المعاهدة لكن شويغو قال إن بلاده لاتعتزم نشر صواريخ جديدة.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن شويغو قوله لقناة روسيا 24 التلفزيونية "لا نزال ملتزمين بهذا. ما لم (تنشر واشنطن) مثل هذه المنظومات في أوروبا فلن نفعل أي شيء هنا".
وحظرت المعاهدة الصواريخ، التي تُطلق من البر ويتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر، مما حد من قدرة البلدين على شن ضربة نووية خلال مهلة قصيرة.
وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن من أن موسكو ستبدأ في تطوير صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى وصواريخ نووية تطلق من البر إذا بدأت الولايات المتحدة الشيء نفسه بعد انهيار معاهدة الحد من التسلح.
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