إعلان القدس مدينة منكوبة بسبب سياسات الاحتلال التهويدية

واتهم غيث، في تصريح لإذاعة ”صوت فلسطين“ الرسمية، وزارة السياحة في حكومة الاحتلال، ”بالعمل على إبعاد السياح عن كل ما هو عربي ومقدسي لتغيير معالم المدينة المقدسة وصبغها بالطابع التهويدي وتفريغها من مواطنيها“، مشددًا على أن ”تصاعد وتيرة اعتداءات الاحتلال ضد المقدسيين بات يتزايد بشكل يمكن أن يرتقي لجرائم الحرب“.
في السياق، حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من ”إقدام اليمين الحاكم بإسرائيل في ظل التنافس الانتخابي على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم ضد المسجد الأقصى والمقدسيين“.
وقالت الوزارة إن ”هذا التصعيد الإسرائيلي دليل واضح على فشل سلطات الاحتلال في كسر إرادة المقدسيين وصمودهم وفي فرض الأسرلة والتهويد على المدينة المقدسة“.
وطالبت الوزارة العالمين العربي والإسلامي ”بالتعامل بمنتهى الجدية مع مخاطر وتداعيات عدوان الاحتلال المتواصل على القدس عامة والمسجد الأقصى خاصة“، معتبرة أن ”عدم تنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية الخاصة بالقدس وعدم اتخاذ إجراءات ضاغطة ورادعة للاحتلال، من شأنه تشجيع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في استهداف المسجد الأقصى والإسراع في حسم المستقبل السياسي للمدينة المقدسة من جانب واحد“.
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