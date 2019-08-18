قيادي بحزب الأمة: التوقيع خطوة نحو البناء الحقيقي للوطن

قال محمد آدم عبد الكريم, القيادي بحزب المة القومي, إن التوقيع على الوثيقة الدستورية والسياسية سيكون بمثابة الانتقال الى مرحلة البناء الحقيقي للوطن, لافتاً الى ان الشعب السوداني ظل يتطلع الى هذه اللحظة التاريخية منذ اندلاع ثورة ديسمبر.

Advertisements

وأوضح آدم بحسب صحيفة اليوم التالي أمس “السبت” ان الثورة التي يشهدها السودان حالياً تعد ميلاداً جديداً ليواكب تطورات البناءوالنهضة والعمران.

وأضاف: الحضور الاقليمي والدولي لحضور التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية لا يمثل تعاطفاً بل اعترافاً وانحيازاً لخيار الشعب السوداني, في اتجاهه لبناء الدولة المدنية.

وكشف عن أن حزب الأمة يرتب لتنظيم احتفال ضخم بمناسبة التوقيع على الوثيقة الدستورية خلال الأيام المقبلة وفق الصورة التي تليق به.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)