التاريخ: 18-أغسطس-2019
5 مشاهدة
رحب يس أحمد الفكي, القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل”, بالتوقيع على وثائق الفترة الانتقالية الذي تم أمس بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.
وقطع الفكي في تصريح بحسب صحيفة اليوم التالي بان السودان موعود بخير كثير بعد الثورة التي مثلت حالة اندهاش للعالم اجمع, مثمناً اختيار قوى الحرية والتغيير لكتور عبد الله حمدوك لرئاسة مجلس الوزراء واعتبره هدية السماء للشعب السوداني, حسب تعبيره مشيداً بالحضور الاقليمي والدولي لحفل التوقيع, واعتبر ذلك رسالة ايجابية بان العالم اصبح الآن راضياً تماماً عن التوجه الجديد في السودان, وقال هذا يمثل الدافع الأساسي للانطلاق للأمام, مؤكداً ان السودان موعود بالصعود لمكانه اللائق به بين الدول.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي اتحادي: يرحب بتوقيع الاتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.