تجمع المهنيين: سودانيو المهجر لا يمكن تجاهلهم

التاريخ: 18-أغسطس-2019
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شدّد رشيد سعيد يعقوب, الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين, على ان دور السودانيين في الخارج لا يمكن تجاهله في هذه الثورة, وقد كان دوراص مكملاً للسودانيين في الداخل. وقال في تصريح بحسب صحيفة اليوم التالي إن من واجبات الحكومة المرتقبة العمل على تقوية صلة سودانيي المهجر بالأوضاع في البلاد.
وذكر ان سودانيي المهجر هم جزء من السودانيين الذين كان لهم دور واضح في الثورة, وكانوا يقفون دائماً مع رصفائهم في الداخل من خلال التظاهرات والدعم المالي وحملات التضامن العالمية والضغط الدبلوماسي, لذلك يجب ربط السلطة الجديدة بسودانيي الخارج وبالأوضاع في الداخل بشكل مؤسسي منتظم حتى يكونوا جزءاً من عملية التغيير.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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