الجبير: السعودية كانت وما زالت مع كل ما يضمن للسودان استقراره

التاريخ: 18-أغسطس-2019
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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير إن استقرار السودان يمثل أحد العوامل الهامة لاستقرار المنطقة، ويسهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين.
ونشر الجبير تغريدة على (تويتر)، يوم أمس السبت، قال فيها (تتطلع المملكة لأن يعمل السودانيون على تحصين اتفاق الشراكة المبرم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، بما يكفي السودان شر التدخلات الخارجية، التي تستهدف استقراره.
وأكد الجبير بحسب صحيفة الأخبار، أن بلاده كانت ومازالت مع كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره، ومساهمتها الفاعلة في التوصل لاتفاق الشراكة الموقعة بين الأطراف السودانية ودعمها الجهود التي قادتها دولة إثيوبيا الفيدرالية والاتحاد الإفريقي امتداداً لهذا النهج.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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