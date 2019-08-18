المبعوث الأوروبي إلى السودان: الشعب السوداني (أسمع صوته للعالم)

التاريخ: 18-أغسطس-2019 فى : أخبار 1 مشاهدة Advertisements أشاد بيكا مافيستو, ممثل الاتحاد الأوروبي إلى السودان وزير خارجية فنلندا بالشعب السوداني الذي نجح في إسماع صوته للعالم وتحقيق تحول ديمقراطي يؤسس لفترة السلام والمصالحة وتحقيق الاستقرار وإقامة حكومة مدنية. وطالب هافيستو أمس “السبت” في الخرطوم الفرقاء السياسيين بالحوار والاتفاق في ما بينهم وذلك بحسب صحيفة اليوم التالي, مشيراً إلى ان الاتحاد الافريقي يريد مناقشة القضايا الخلافية داخل السودان. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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