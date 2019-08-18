السودان يقلّد الوسطاء الأفارقة أرفع أوسمته

منحت السلطات السودانية وسام الجمهورية من الطبقة الأولى, لكل من المبعوثين محمد الحسن ولد لبات, ومحمود درير, لنجاحهما في التوسط بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

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وأشاد المجلس العسكري ممثلاً في البرهان وقوى الحرية والتغيير ممثلة في محمد ناجي الأصم بالأدوار التي لعبها الوسطاء الأفارقة في تجسير خلافات طرفي الأزمة في السودان.

وبحسب صحيفة اليوم التالي قلّد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان, وسام النيلين من الطبقة الأولى لكل من السفير الإثيوبي لدى الخرطوم شفراو جارسو تدتشا, ولمدير مكتب الاتحاد الافريقي بالسودان محمد علي بلعيش.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)