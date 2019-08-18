اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

السودان يقلّد الوسطاء الأفارقة أرفع أوسمته

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 18-أغسطس-2019

2 مشاهدة

السودان يقلّد الوسطاء الأفارقة أرفع أوسمته

منحت السلطات السودانية وسام الجمهورية من الطبقة الأولى, لكل من المبعوثين محمد الحسن ولد لبات, ومحمود درير, لنجاحهما في التوسط بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

 

Advertisements

وأشاد المجلس العسكري ممثلاً في البرهان وقوى الحرية والتغيير ممثلة في محمد ناجي الأصم بالأدوار التي لعبها الوسطاء الأفارقة في تجسير خلافات طرفي الأزمة في السودان.

 

وبحسب صحيفة اليوم التالي قلّد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان, وسام النيلين من الطبقة الأولى لكل من السفير الإثيوبي لدى الخرطوم شفراو جارسو تدتشا, ولمدير مكتب الاتحاد الافريقي بالسودان محمد علي بلعيش.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السودان يقلّد الوسطاء الأفارقة أرفع أوسمته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا