اتحاد المخابز: انجلاء أزمة الخبز في غضون ساعات

التاريخ: 18-أغسطس-2019
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أرجع الأمين العام لاتحاد المخابز، جبارة الباشا، سبب أزمة الخبز لمشكلات في الترحيل بسبب الأمطار ونقص الوقود، فضلاً عن نقص العمالة بسبب عطلة العيد، نافياً وجود شح في الدقيق، وقال أن الكميات المتوفرة من الدقيق كافية، وتوقع انجلاء الأزمة في غضون ساعات بتوزيع الدقيق.
وقال الباشا في تصريح بحسب صحيفة الأخبار، أن الاتحاد والوكلاء واجهوا صعوبات في توزيع الدقيق خلال عطلة العيد بسبب الأمطار الغزيرة وصعوبة تحرك شاحنات التوزيع علاوة على مشكلة نقص الوقود، مشيراً إلى أن الكميات التي وزعت قبل العطلة تم استهلاكها دون تعويض مما تسبب في الأزمة.
وأكد تحرك الاتحاد بدءاً من أمس اسبت لتوزيع حصص كافية من الدقيق لكل المخابز، قاطعاً بأن كل محلية تتسلم حصصها كاملة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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